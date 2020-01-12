Белая королева и ее полосатый советник Автор Екатерина ВЕРЕШ размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта

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5 (1 Голосовать) Новогодняя сказка Нужно ли обращать внимание на суждения окружающих? С одной стороны, справедливая критика - повод задуматься над самосовершенствованием. С другой, когда она совершенно несправедливая, злобная и так негативно влияющая на твою жизнь?! Да и не только на твою, а всего народа! Твоего народа…

Королева вздохнула и снова посмотрела в овальное зеркало. Н-да, тревоги не прошли бесследно. Вот уже и кончики усов поседели. Придется красить. А ведь совсем недавно она спокойно занималась лишь повседневными проблемами. Например, думала о составе новой охраны для Кота. Прошлых солдат мальчишки-идиоты побили камнями. Полосатый Кот был очень стар и уже не мог как следует постоять за себя. Он даже не пытался отогнать наглых голубей, пристраивающихся к его кормушке в обеденное время. Из-под морщинистого кошачьего носа они ловко выхватывали лучшие куски. Вот Королева и приставила к полуслепому старику стражу, разгонявшую голубей. А мальчишки, увидев ее воинов, завопили: «Крысы, крысы, бей их!» Солдаты получили ранения, Кот остался голодным, мерзкие голуби - сыты и абсолютно счастливы.

Ну за что ее народ так не любят?! У людей вообще крыса - символ всего негативного. Крысы бегут с корабля, крысы - паразиты и разносчики заболеваний. Крысы - стукачи и предатели. А на самом деле государственной системе ее страны, созданной и воспроизведенной в действие еще ее прадедом, могли бы позавидовать не только современные правители, но и утописты-мечтатели, описывающие в своих многотомных трудах идеальное государство. Ее Королевство находилось на территории археологических раскопок. Работы не вели уже десятилетия, но и не закрывали живописные руины. Несмотря на то что раскопки были прямо напротив Резиденции Президента. Наверное, не знали, где взять средства на оформление развороченной площадки. Очень хорошо! В противном случае пришлось бы иммигрировать неведомо куда со всем своим народом. Ах, знала бы она, что очень скоро ей придется решать вопрос общего исхода. И совсем по другому поводу... Королева вздохнула и снова посмотрела в овальное зеркало. Н-да, тревоги не прошли бесследно. Вот уже и кончики усов поседели. Придется красить. А ведь совсем недавно она спокойно занималась лишь повседневными проблемами. Например, думала о составе новой охраны для Кота. Прошлых солдат мальчишки-идиоты побили камнями. Полосатый Кот был очень стар и уже не мог как следует постоять за себя. Он даже не пытался отогнать наглых голубей, пристраивающихся к его кормушке в обеденное время. Из-под морщинистого кошачьего носа они ловко выхватывали лучшие куски. Вот Королева и приставила к полуслепому старику стражу, разгонявшую голубей. А мальчишки, увидев ее воинов, завопили: «Крысы, крысы, бей их!» Солдаты получили ранения, Кот остался голодным, мерзкие голуби - сыты и абсолютно счастливы.Ну за что ее народ так не любят?! У людей вообще крыса - символ всего негативного. Крысы бегут с корабля, крысы - паразиты и разносчики заболеваний. Крысы - стукачи и предатели. А на самом деле государственной системе ее страны, созданной и воспроизведенной в действие еще ее прадедом, могли бы позавидовать не только современные правители, но и утописты-мечтатели, описывающие в своих многотомных трудах идеальное государство. Ее Королевство находилось на территории археологических раскопок. Работы не вели уже десятилетия, но и не закрывали живописные руины. Несмотря на то что раскопки были прямо напротив Резиденции Президента. Наверное, не знали, где взять средства на оформление развороченной площадки. Очень хорошо! В противном случае пришлось бы иммигрировать неведомо куда со всем своим народом. Ах, знала бы она, что очень скоро ей придется решать вопрос общего исхода. И совсем по другому поводу... Вместе с крысами в раскопках вначале еще поселились коты. После многолетних войн, когда стало ясно, что победа невозможна, а вот два народа будут практически полностью уничтожены, был заключен бессрочный Мирный договор. Население ее страны увеличивалось, а котов становилось все меньше. Очередной Президент оказался котоненавистником и приказал уничтожить все племя. Травили бедных котов по закону иронии крысиным ядом, о котором крысы все знали и пытались предупредить соседей. Увы, не успели. В живых остался мудрый старик и некое юное пушистое создание. Последнее с утра пораньше исчезало куда-то, появлялось только после полуночи. Крысы подкармливали старика, принося ему еду из президентской кухни. Сами они там не питались, но справедливо считали, что Кот имеет полное право получать мелкую компенсацию за геноцид его народа. И еще его кормила одна милая дама, живущая неподалеку от резиденции и на свои деньги покупавшая кошачий корм. Вот на ее дары и претендовали наглые пернатые твари.

Конечно же, в королевстве был дом престарелых. Но согласитесь, как-то странно селить Кота с древними крысами. Старику выделили покои на нижнем уровне раскопок. Этот слой относился к периоду Великой Римской империи. Кот устроился в нише, некогда служившей местом жертвоприношений богам человеческим. Кот это быстро определил. Полосатый Кот был вообще энциклопедически образованным и мудрым. В конце концов он стал Тайным Советником Королевы. Она часто обращалась к нему за помощью. Именно Кот обратил внимание на недостаточный уровень образования в ее стране и предложил ввести закон Обязательного всеобщего образования. Только образованный народ может достичь настоящего благополучия и удержать его на века. Действительно, в ее Королевстве сейчас не было ни нищих, ни голодных. В подземном-наземном царстве работали предприятия, изготавливающие специальные части для айфонов, ноутбуков. Крысы-художницы создавали уникальные гобелены на мануфактуре, построенной на последнем уровне рядом с жилищем Кота. В качестве эскизов они использовали уникальные римские фрески, безалаберно пропущенные археологами. Крысы-ученые выпускали вакцины от заразных заболеваний, в распространении которых обвиняли именно крыс. Не стоит забывать, что крысиный народ весьма талантливый. Недаром иногда наверху можно услышать, что крысы умнее людей. Впрочем, это не сложно. Продукция заводов быстро стала пользоваться спросом снаружи. Плату крысы брали бартером - едой, бумагой (типография у них была своя), различным оборудованием и прочим. Университет, школа, больница, детский сад и даже санаторий под раскидистым каштаном в дальнем углу раскопок, все-все находилось под защитой государства. Почти социалистический рай с ограниченной монархией, но без глупостей вроде диктатуры пролетариата.

Увы, за благополучие вскоре пришлось расплачиваться. Крысы, казалось бы, никому не мешали. Все они были вегетарианцами и доставляли продовольствие себе из дальних садов, часто просто у крестьян обменивая еду на товары, произведенные в их царстве-государстве. Вода была своя - многочисленные родники били из-под земли. Так в чем же причина? Обыкновенное и, к сожалению, очень распространенное на Земле разрушительное чувство. Зависть. Ну не нравилось соседям, что у крыс все так хорошо. Непорядок. Значит, что-то там есть неправильное, поганый секрет, скрытый от окружающих. Вороны и сороки разносили по городу сплетни о тайном крысином обществе, под носом у всех готовящих явно нечто ужасное. Заволновались кроты в парке неподалеку. Хорошо бы крыс изгнать и занять их место. Неужели они, кроты, не справятся с элементарными производствами и станут такими же богатыми, как крысы. Голуби мечтали, что вместе с крысами исчезнет и старый Кот. И тогда вся еда достанется им. То, что с исчезновением Кота еду просто перестанут приносить каждый день, они не задумывались. Но, как известно, зависть - чувство не только злобное, но и глупое. Хорькам, которые генетически страдали завистью ко всем, у кого дела идут хорошо, удалось добраться до обслуги Президента и через попугая-переводчика донести людям прогноз страшного будущего для всего города. В ход пошло все: от сплетен сорок и сказок Гофмана до псевдонаучных исследований. И война началась. Подлая, без объявления. Цель? Полное уничтожение крысиного народа. Обслуга Резиденции поливала раскопки традиционным крысиным ядом. Они не сразу сообразили, что у крыс есть на него противодействие. Вороны (ударение на второй слог) отправились к древнему Ворону (ударение на первый) с просьбой изготовить смертельное зелье против крысиного племени. В просьбе им было гордо отказано. Ворон - мудрец, волшебник, а не убийца! Тогда сороки просто выкрали загадочную темную бутыль из его аптечки в гнезде. В ней оказался какой-то наркотический порошок. Не смертельный, но вызывающий сонливость и галлюцинации. Тоже неплохо. Крысы засыпали, вороны вытаскивали их наружу и аккуратненько выкладывали из спящих зверьков серый ковер перед главным входом в Резиденцию. Президент, выйдя из автомобиля на полуживых крыс и поскользнувшись, тут же распорядился сжечь (буквально!) источник беспокойства, находящийся перед его рабочим кабинетом. Враги ликовали. Белая Королева была в ужасе.

«Что делать?!» - волновалась она, заламывая тонкие лапки перед Котом. «Только иммиграция. Скорей исход. Так как уходить нужно всем, забирая с собой стариков, детей, больных. И как можно быстрее», - строго заявил Полосатый Советник. «Но куда? Как?» - Белая Королева впервые в жизни растерялась. «Уходить нужно сегодня в полночь. Кстати, и кошка-бродяжка уже вернется, ее тоже заберете. Уходить нужно в горы, где у нас остались нормальные отношения с местными крестьянами, довольными многолетним бартером: продукты - ковры. Рядом с деревней находятся пещеры и руины древнего монастыря. Там можно поселиться. Передний и замыкающий отряды должны быть тобой собраны из тех, кто еще не отравлен. В середине пойдут слабые, понесете больных и заснувших. С собой берите только драгоценности, отрытые нами вместо археологов, и минимальный запас еды и воды. Драгоценности - наш золотой запас. Ценность их на самом деле очень велика», - командовал Кот. «А ты не с нами?! Почему ты говоришь все время о нас отдельно?!» - испугалась Королева. «Я отправлюсь к Ворону. Когда-то мы с ним за шахматами дискутировали о роли войн в судьбах народов. Сейчас пришло время обратиться к нему. Нет, не продолжить дискуссию, а просить о помощи. Он один из мудрейших в этом городе. Я сам найду дорогу в горы. Не волнуйся». Кот осторожно погладил хвостик Королевы и… действительно ушел. Да, конечно, Белая Королева быстро организовала свой народ, точнее, тех, кто был еще в состоянии следовать ее приказам. На носилки погрузили больных и спящих. Еда, вода, сокровища... И вперед. В дальний путь. Несмотря на нехватку сильного состава, она все же послала за Котом двух крепких студентов. А вдруг старику станет плохо?! Пушистая Кошка вернулась вовремя, сразу же согласилась на общий поход и без пререканий впряглась в большие сани, на которые уложили весь состав дома престарелых и половину детского сада. Стрелки часов на башне Ратуши сошлись в верхней точке. Исход начался. Если бы кто-то в эту морозную, мрачную, предельно туманную последнюю в этом году ночь выглянул на улицу, то заметил бы странное движение. Словно серые волны медленно двигались по улицам и переулкам старого города. Мимо Резиденции Президента, Большого собора, замершей на центральной площади Новогодней елки в темпе не быстром, не медленном, но равномерном шли сотни серых маленьких зверьков. А впереди в серебряной карете за передовым отрядом ехала Белая Королева. Она была на самом деле абсолютно белая, прекрасная и очень-очень грустная. Королева, чтобы хоть как-то успокоить себя, вспоминала историю Моисея и его народа, рассказанную ей за утренним чаем когда-то в старое доброе время Котом, известные миграции зверей и птиц, переселения кочевых народов... Да, история Земли знает немало подобных примеров. И все же одно дело читать или слушать интересный рассказ и совсем другое - оказаться внутри ситуации. К утру они прибыли на вершину горы и, не теряя времени, стали осваивать новую территорию в заброшенном и почти рассыпавшемся от времени монастыре. Опять руины, в которых, к счастью, тоже был родник с идеально вкусной водой. Значит, выживем! Из стогов, забытых осенью на полях, принесли сено и устроили временные спальни для стариков и детей. Пришлось пройтись с ревизией по оставленной на зиму даче. Нет, не поблизости, а километрах в трех от монастырских развалин. Крысы, понимая, что нарушают общий закон «не укради», забрали из дома все старые одеяла, свечи, дрова и крупу. Увы, не до законопослушания. Потом что-нибудь вернем. Крупу, возможно. Королева устроила свои покои в алтарной части рассыпавшейся лет сто назад монастырской церкви, в углу положила теплое одеяло для Кота. Полосатому Советнику придется первое время пожить вместе с ней. Да! А где же он?! «Мы идем, мы идем и спасение несем!» - словно подслушав ее мысли, запели звонкие голоса с хриплым подмурчанием вместо подпевания. Кот и два его помощника появились на пороге шатра, таща за собой сумку, в которой звенело стекло. «Ворон дал нам противоядие. Срочно нужно напоить всех, кто еще не проснулся», - объявил Кот, выкатывая на мозаичный пол зеленые бутыли. Одну - самую маленькую, другого цвета - он зачем-то откатил в сторону. Очень скоро впавшие в летаргию звери получили лекарство и сейчас с удивлением слушали увлекательный рассказ о своей иммиграции во сне. Новая родина абсолютно всем понравилась, крысы и Пушистая Кошка осматривали владения и планировали, где и что нужно построить. А в это время к заброшенным археологическим раскопкам подъехали специальные машины, из огнеметов разрушали то, что не доделало время. Крыс они не видели, решив, что серое племя уже сгорело. Зато в уничтожающем все подряд пламени неожиданно показались великолепные римские фрески... Но тут же фантастическая живопись исчезла в огне. В этот раз уже навсегда. Были ли счастливы враги? Пожалуй, нет. Кроты поняли, что от производств ничего не осталось. Вороны, сороки и хорьки потеряли смысл жизни: стало как-то скучно на пепелище. Дама решила, что бедный Кот погиб в огне, и больше не приносила корм. Доволен был только Президент. Но недолго. Дела государственные требовали внимания. Да и Новый год близится - нужно подготовить новогоднее выступление!

Белая Королева и ее народ тоже собирались встречать Новый год на новом месте. «Что же мне сказать своему народу сегодня в полночь?! После такой трагедии, когда мы потеряли часть населения, оставили отлично налаженную страну? И вообще, что нам делать с горькой обидой на наших недругов, которым мы не сделали ничего плохого?!» - спрашивала Белая Королева своего советника. Кот в это время быстро накрывал на стол, открывал зубами маленькую бутылку и разливал по крохотным бокалам (и откуда взял?) шипучий напиток. О недругах - просто забыть! Ведь самое страшное для завистников, подлецов, предателей - именно забвение! Их просто-напросто никто не вспомнит. Никогда. Как будто их не было и нет на этом свете. Белом свете. А как же здорово начинать Новый год на новом месте! Никогда, никогда нельзя отчаиваться. Жизнь продолжается. Кто тебе сказал, что впереди не лучшие ее страницы?!

С Новым годом! Годом Белой Крысы! С новым счастьем!

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