Вторник, 07 января 2020 09:50

Календарь событий

Автор Анжелика ПЕТРИЩЕВА
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Календарь событий

1 января 2020 г. еще открыта рождественская ярмарка Adventi Vásár Budapesten 2019. Вход свободный. Хорошее настроение приветствуется. Горячительные напитки, вкусная еда и прогулки на свежем воздухе.
Где: Szent István Bazilika, 1051 Budapest, Szent István tér 1.  

С 1 января до 15 февраля включительно можно покататься на коньках или научиться это делать на столичном катке Jégfolyosó - Budapest - 2019/ 2020. Где: 1211 Budapest, Szent Imre tér. Билеты: www.kulturaonline.hu

  2, 3, 4, 5 января любители зрелищ приглашаются на шоу Recirquel Újcirkusz Társulat: Kristály. Куда: Müpa 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. Билеты: www.mupa.hu  

2 января с 20:00 до 21:15 новогодний концерт органной музыки в Базилике Святого Иштвана New Year's Organ Gala / Újévi Gálakoncert. Где: Szent István-bazilika, 1051 Budapest, Szent István tér 1. Билеты: www.organconcert.jegy.hu

  4 января с 10:00 до 12:00 в соборе Святого Матяша можно лицезреть корону короля Кароя IV, правителя Венгрии - Az utolsó budavári koronázás és a Mátyás-templom. Интересное событие для тех, кто любит европейскую историю. Где: Szent István Szobrа, Будапешт.

  С 7 января до 22 февраля кому интересно творчество Моне, смогут посетить открытую экспозицию Monet és vízililomai: A víz és a fény bűvkörében - VÁRkert Mozi. Где: Várkert Bazár, 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6. Билеты: www.varkertbazar.jegy.hu  

С 8 по 13 января пройдет национальный цирковой фестиваль Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál 2020. Где: Fővárosi Nagycirkusz, 1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a. Билеты: www.jegyekitt.jegy.hu  

Вы любите танцы? Тогда 11 января с 14:00 до 17:30 и в 19:00 посетите новогоднее шоу 50+éves Táncdalfesztivál. Где: Papp László Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2. Билеты: www.auditoriumhungaricum.jegy.hu

  12 января с 10:00 до 12:00 секреты Будайской крепости, а также еврейские истоки на земле венгерской, 2-часовая экскурсия. Стоимость участия: 3000 форинтов/чел. 

С 17 по 19 января пройдет выставка, посвященная велнесу, дому и всему, что в нем - Fürdőszoba és Otthoni Wellness Kiállítás 2020. Открыто с 10:00 до 18:00. Где: BOK Csarnok, 1140 Budapest, Dózsa György út 1. Билеты: www.homeinfo.hu  

19 января с 18:00 до 20:00 в Дунайском дворце будет гала-вечер по случаю Дня венгерской культуры Magyar Kultúra Napja - Gálaest. Где: Duna Palota.  

24 января с 19:30 до 21:30 во Дворце искусств состоится концерт Myrtill - The Great American Swingbook. Где: Müpa 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. Билеты: www.ticketportal.hu  

24 января с 19:30 до 22:30 пройдет концерт классической музыки, посвященный творчеству Моцарта. Где: Zeneakadémia, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. Билеты: www.filharmonikusok.hu  

24 января с 19:30 до 23:00 дегустируем венгерские вина на тематическом мероприятии Meghívó villányi Szende Pince borainak kóstolójára! Где: Borháló (Nyugati), 1064 Budapest, Teréz krt 58.  

25 января с 20:00 до 00:00 будет мероприятие, посвященное року и моде Rock: Punk - Glam - Goth Ruhák Kölcsönzője! Bérelj Egész Évben! Где: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 15. 1/1.  

25 января с 10:00 до 18:00, а также 26 января пройдет свадебная выставка Esküvő Kiállítás 2020. Где: BDPST Esküvő Kiállítás Papp László Budapest Sportaréna, 1143 Budapest, Stefánia út 2. Билеты: www.budapestarena.jegy.hu  

Уважаемые читатели, спасибо, что вы были с нами! Конечно, это не полный список мероприятий в Будапеште на январь 2020 года. Столица Венгрии всегда интересна и умеет удивлять интересными программами. Поздравляем вас с наступлением нового, 2020 года! Пусть все задуманное воплотится. А для хорошего настроения читайте «Российский курьер» и ходите на анонсируемые нашим изданием мероприятия. 

Анжелика ПЕТРИЩЕВА

Прочитано 124 раз Последнее изменение Вторник, 07 января 2020 10:24
Опубликовано в Статья
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