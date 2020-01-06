10 января 2020 года мужской хор Святого Ефрема даст Рождественский православный концерт в Сомбатхее, 11 января в Будапеште и 12 декабря в Дебрецене. Вместе с Будапештским мужским хором выступит талантливая и известная во всем мире ливанская певица Абир Нехме, которая неоднократно выступала вместе с ними, в том числе на концерте Всемирного фестиваля духовной музыки Fes с 4000 участниками и солисткой Лаллой Сальма.