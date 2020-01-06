Понедельник, 06 января 2020 19:40

Рождественский православный концерт

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Рождественский православный концерт

10 января 2020 года мужской хор Святого Ефрема даст Рождественский православный концерт в Сомбатхее, 11 января в Будапеште и 12 декабря в Дебрецене. Вместе с Будапештским мужским хором выступит талантливая и известная во всем мире ливанская певица Абир Нехме, которая неоднократно выступала вместе с ними, в том числе на концерте Всемирного фестиваля духовной музыки Fes с 4000 участниками и солисткой Лаллой Сальма.

Концерт девятой серии Orientale lumen будет включать псалмы на греческом, арамейском, украинском, арабском, сардинском, армянском, сирийском, русинском и венгерском языках, но будет также исполнено одно из произведений современного композитора Арво Пярта.

Прочитано 105 раз Последнее изменение Понедельник, 06 января 2020 19:48
Опубликовано в Статья
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Nina Popova

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