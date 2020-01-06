Январь - ворота года

Новогоднюю ночь мы встречаем с Луной - Нептуном в Рыбах в коридоре затмений, и коридор этот наполнен видениями, мистикой, иллюзиями. Зашедший в Козерог Юпитер находится в сожжении Солнцем, так что бурная встреча года может обернуться отравлением и интоксикацией. Многие надеются, что желания в новогоднюю ночь сбываются, сама ночь и вправду может выглядеть волшебной и сказочной, мечты и желания будут одолевать. Главное, находясь в опьянении Нептуна, получить удовольствие от волшебных сил, которые правят бал, а сны могут быть яркими и вещими. 2 января Луна переходит в знак Овна и создает напряженный аспект к связке планет в Козероге. Вообще, овенская Луна импульсивна и плохо умеет считать, столкновение с мощным стеллиумом может вызвать шквал эмоций и проблемы с самочувствием, головной болью.



4 января - Луна в Тельце встречается с Ураном, создавая неожиданности различного толка, сюрпризы, и необязательно приятные, а также всплеск эмоций.

Марс переходит в знак Стрельца до 17 февраля, в этом знаке он любит много обещать, поиск рынков сбыта как в своей стране, так и за пределами. Иностранные инвесторы и начало совместной деятельности с ними, хорошо для научных экспериментов, проведения съездов, конференций.

Дело, начатое в этот период, будет постоянно развиваться и расширяться. Однако люди нередко стремятся объять необъятное, берутся за дела, которые им не по плечу. Переоценивают свои силы и возможности и недооценивают или переоценивают соперников и противников, особенно в политике. Борьба за свободу и справедливость может принять уродливую форму и выглядеть как насаждение своих взглядов, морализаторство или показное мученичество. Вообще, Марсу в Стрельце свойственна помпезность во всем. К тому же Марс будет делать негативный аспект в конце января к Нептуну в Рыбах, в плане физиологии не исключены проблемы токсикологического характера, особенно у мутабельных знаков (Рыбы, Стрелец, Близнецы, Дева).

10-го - лунное затмение в Раке (последнее лунное в этом знаке), которое в народе называют волчьим, задействованы 20-е градусы Козерога и Рака, время затмения 19:22 по Гринвичу, как и любое затмение, может вызвать кучу негативных эмоций и всплеск аварийности, в физическом плане риску подвержены желудок и костный аппарат (колени, зубы, ущемление дисков).

Точное соединение Сатурна с Плутоном 12.01.2020, влияние этого очень мощного, с яркой исторической биографией аспекта, конечно, будет распространяться заранее, в особенности в конце года. В Орбис 1 градус, то есть в зону вероятного максимального проявления, аспект входит практически с новогодними поздравлениями 31.12.2019. Взаимодействие этих планет символизирует трансформацию форм, структур, социально-политические и экономические кризисы, кризисы власти на самых высоких уровнях, часто проходящие через разрушение существующего порядка, всего того, что препятствует эволюционным переменам. Могут разрушаться и появляться государства, режимы, перекраиваться границы, меняться мировой порядок и соотношение сил, влияние в мире или отдельных его частях. Часто начинаются войны. 2020 год - мы на пороге окончания цикла Сатурн - Плутон, который одновременно даст старт новому циклу. Этот заканчивающийся цикл можно считать циклом становления нового мирового устройства поcле разрушения двухполярного мира, появления новой единой Европы, появления новых сфер мирового влияния и угроз, в частности, в азиатском и африканском регионах. Новое не значит прекрасное, замечательное и безоблачное.

С 12 по 18 января точное соединение Сатурна и Плутона, планет, ассоциирующихся с такими (страшными и неприятными) понятиями, как смерть, выживание, могущество, угроза, давление, власть и контроль. Совместное их влияние (как и знаков Скорпиона, Козерога) может быть связано с состояниями испытания (трудностями), проверки, терпения, страдания, лишения (очищения), обреченности, то есть тотально вынужденного поведения от давления жизненных обстоятельств, ставящих человека в зависимость от них и вынуждающих его к определенным действиям. Это особенно актуально, если в аспекте к этим двум планетам добавляется Солнце и/или же напряженный аспект других планет. Всем, у кого в 23-м градусе Солнце или Луна в Козероге, следует быть осторожными...

11 января Уран в Тельце заявит о себе возвратом в директное движение. Овны, Весы, Козероги, Раки почувствуют облегчение, в ретродвижении им было слишком жестко. Им больше по душе ситуация, когда все идет по плану, а не штормит и бросает из стороны в сторону. На полгода можно планировать свою жизнь до сентября, когда Уран вновь войдет в фазу ретро и начнет куролесить и преподносить сюрпризы и неожиданности.

14 января Венера переходит в Рыбы до 8 февраля (27 января у нее будет точное соединение с Нептуном, эффект «ворота Золушки»).

17-го Меркурий меняет знак, заходя в свободолюбивый знак Водолея - желание получать необычную информацию, захочется чудес.

18-19-го Луна в Скорпионе в оппозиции к Урану в Тельце - капризность, вспышка криминала, аварийность.

21-го Солнце входит в знак своего изгнания - Водолей, вступает до конца месяца с планетой, управляющей Водолеем, - Ураном, время, активизирующее гениальные умы, но и психически больных людей, могут обостриться симптомы маниакальных идей, тут диапазон событий может быть широким: от борьбы за свои права и свободы до вспышки агрессии маньяков.

22-24-го Луна проходит связку планет в Козероге - эмоции подавляются, но амбиции могут возрастать.

24 января первое новолуние года в 21:43 по Гринвичу - время загадывания желаний.

26-го Венера создает напряженный аспект к Марсу в Стрельце, столкновение с агрессией и хамством, чувства могут пострадать, особенно у мутабельных знаков.

27 января Луна в Рыбах подключается к соединению Венеры и Нептуна, создавая поддерживающий аспект к Юпитеру в Козероге - прекрасное время для помолвок и брака, брачных и выгодных контрактов. Милосердие и здравый расчет сливаются в гармоничный союз.

С 28 января Черная Луна (Лилит) переходит на 9 месяцев в знак Овна, она может принести Овнам разводы, разочарования, но девятимесячный цикл имеет отношение и к беременности, так что у кого Овен занимает в личном гороскопе дом детей (5-й дом), высока вероятность зачатий, это же касается и молодых Овенок.

С 29-го Луна в Овне - ошибки в расчетах, импульсивность.

ОВЕН

Управляющая планета Овнов Марс приглашает в путешествия или организовывает связь с людьми издалека. Карьерные дела очень важны не только в январе, а весь год. Скопление планет в Козероге, который несет ответственность за авторитет Овнов, указывает, что это год демонстрации своих профессиональных навыков. С 21 января, с переходом Солнца в Водолей, будут дружеские встречи.

ТЕЛЕЦ

Путешествуя по миру, помните, что могут возникнуть неожиданные экстремальные ситуации, но также пару недель января вы являетесь центром притяжения взглядов и желаний. Ваши аппетитные формы под управлением Венеры могут не на шутку создать прецедент. Последние две недели посвящены собственному авторитету и работе над ним.

БЛИЗНЕЦЫ

Четыре планеты в доме финансов партнера могут свидетельствовать о получении суммы, ссуды, завещания, в общем, выбор за вами. Водолейская Венера может указывать на переписку с симпатичным человеком, находящимся вдалеке. Меркурий и заходящее 21 января Солнце в знак Водолея могут указывать на поездки или дела в дальних краях. Стоит быть внимательным к потреблению незнакомой пищи.

РАК

Лунное затмение 10 января заденет эмоции, многое поставлено на карту и решается тема партнерства. Резонансный месяц из-за соединения Сатурн - Плутон в 23-м градусе Козерога. Рожденные 14-15 июля могут поставить точку в отношениях, в личных гороскопах такое соединение может принести множество вариантов развития событий. 14 января зашедшая в Рыбы Венера скрасит радостью и любовью.

ЛЕВ

У молодых Львов планета конфликтов проходит по зоне любви, у зрелых Львов могут быть напряжения с детьми, а в общем плане скопление планет в Козероге может принести много хлопот со здоровьем и рутинной работой, присутствие Юпитера, недавно зашедшего в зону работы, может свидетельствовать о карьерных изменениях, предложениях и повышениях по работе.

ДЕВА

Интересное время у Дев: скопление планет в доме детей и любви может свидетельствовать о важном периоде в любовной жизни. Девы, имеющие детей, могут активно включиться в их жизнь и мудро направлять. Возможно, у зрелых Дев появится желание эпистолярного творчества. В собственном доме придется делать срочный ремонт или переезжать на другое место.

ВЕСЫ

Соединение Сатурна с Плутоном в зоне родителей и недвижимости может указывать на серьезные перемены в этих сферах. Марс призывает обильное общение с родственниками и соседями, многочисленную переписку и возню с документами. Венера до середины месяца в зоне любви и детей - приятные сюрпризы со стороны любимых. С 21 января светило активизирует зону творчества и любви.

СКОРПИОН

Скорпионам январь открывает какую-то новую информацию и дает доступ к важным документам. Собственный дом может быть центром событий и празднеств. С 14 января Венера освещает тему любви и детей, а Марс благоприятствует тратам весь месяц. Чем-то можно порадовать себя, а что-то купить любимым. Со второй половины января акцент падает на дела домашние и домочадцев.

СТРЕЛЕЦ

Марс, проходя по Стрельцу, может спровоцировать воспаления и просто повышенную реактивность, тем не менее Венера подталкивает к романтической переписке, а со второй половины января к декорированию дома / покупкам предметов искусства. Сам же январь - месяц больших финансовых возможностей и инвестиций по разным направлениям.

КОЗЕРОГ

С 7-го по 14-е в Козероге произойдет редкое соединение Сатурна с Плутоном в 23-м градусе Козерога. Рожденным 13 января месяц может показаться тяжелым, но не забывайте о присутствии Юпитера, зашедшего в прошлом месяце в Козерог, он поможет выдержать любые нагрузки. 5 планет, проходящих по Козерогу, указывают, что Козероги в центре внимания. Конец месяца в финансовом плане лучше начала.

ВОДОЛЕЙ

Есть две ипостаси Водолея: обычный и необычный (духовный). Для Водолеев, живущих реалиями, январь может стать месяцем ограничений и стечением роковых обстоятельств, поэтому спорт с адреналином не рекомендуется. У высокоразвитых Водолеев может быть месяц откровений, ухода в глубины подсознания. С 14 января Венера, зашедшая в Рыбы, дарит подарки.

РЫБЫ

Парад планет в секторе друзей, неформальных организаций, вполне возможно, что для одиноких Рыб наступает судьбоносное время, когда им дарят любовь и дружбу. Со второй половины месяца Венера проходит по их знаку, притягивая взгляды к их очаровательным особам, напряженный аспект Венеры к Марсу в конце месяца может создать конфликт любовно-семейного характера.