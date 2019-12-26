О природе власти

В этот раз «Русская гостиная» пригласила венских театралов на спектакль весьма спорный, о котором российская критика пишет противоречиво. «Девушка и революционер» по пьесе Игоря Симонова. Режиссер Владимир Агеев. В ролях Евгений Стычкин - хорошо известный и любимый венской публикой актер театра и кино, и молодая и очень талантливая София Лебедева.

Сюжет - версия ответа на вопрос, интересующий многих историков: «А где же был Иосиф Виссарионович Сталин в архиважный день 25 октября (по старому стилю) 1917 года?» Ведь никто этого не знает. Писатель Игорь Симонов предположил, что в знаменательный для всех революционеров день Иосиф Сталин занимался любовью с юной дочерью своего старого товарища по партии Надеждой Аллилуевой. Почему бы нет?! Сталин, которого играет Евгений Стычкин, герой неоднозначный. В природе ведь нет только черных или белых пятен.

Похоже, уже немолодой Коба на самом деле увлечен очаровательной и очень наивной в своих революционных утопических мечтах Надеждой, ставшей потом, как все знают, его женой. Но на сцене нет никакой романтизации тирана! Образ Сталина, созданный Евгением Стычкиным, особой симпатии не вызывает. Будущий вождь трудового народа - человек, безусловно, очень неглупый, предельно циничный и абсолютно уверенный в своей гениальности. В которую затем будут десятилетиями верить миллионы людей на одной шестой части нашей планеты. На сцене перед зрительным залом рождается союз двух совершенно непохожих людей, из разных социальных прослоек, но, возможно, действительно полюбивших друг друга. Об отношениях Сталина и Аллилуевой тоже ведь ничего не известно. Но не эти любопытные предположения автора пьесы являются задачей спектакля. Задача намного серьезнее, глубже. Природа власти. Что же это за феномен такой, как образуется и как в процессе дальнейшего захвата, затягивания в свои тиски (из которых никому пока не удалось вырваться по собственному желанию) власть меняет личность того, кто стал ее обладателем. Откуда возникает культ личности, что происходит с окружающими, как меняет власть отношения между мужчиной и женщиной и т.д. Культ личности создает не сам тиран. Точнее, не он один. И пока никто не опроверг известное изречение Черчилля: «Каждый народ заслуживает своего правителя». Неожиданный переход на сцене почти в конце спектакля в другое пространство, то есть в наше время, удивляет зрителей лишь в первую минуту. А потом понимаешь, что вопросы эти сложные, заданные о дне, случившемся более 100 лет тому назад, на самом деле актуальны, увы, по сей день...

Евгений Стычкин, рассказывая о своей роли Иосифа Сталина, подчеркивает: «На стенах театра не написано, сколько человек было уничтожено. Театр не является ликбезом. Если личность Сталина для зрителя непонятна, то ему не нужно идти на этот спектакль. Этот спектакль для тех, кто знает, что Сталин - черт. Не нужно искать у него седьмое дно. А разобраться нужно в природе его притягательности. Почему его искренне любили миллионы, хотя и положил его режим двадцать миллионов жизней. Внутри спектакля мы и пытаемся разобраться с ролью тирана вообще. Внутри семьи, внутри страны, человеческих отношений».

Спасибо «Русской гостиной» - Евгении Лумес и Ольге Колесниковой, актерам Софии Лебедевой и Евгению Стычкину и за спектакль, и за то, что заставили наши серые клеточки мозга потрудиться. При этом получая настоящее удовольствие от отличной актерской игры.

Екатерина ВЕРЕШ