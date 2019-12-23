Венгерские студенты в Москве

В последнее время к нам в Будапешт несколько раз приезжала профессор, декан факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского университета дружбы народов (RUDN University) Наталья Владимировна Поморцева. Она вела для венгерских преподавателей-русистов курсы повышения квалификации по разработанной в университете новой методике. Венгерская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ВАПРЯЛ) во главе со Светланой Хамшовски давно уже сотрудничает с Натальей Поморцевой и возглавляемым ею факультетом. Мы решили спросить Наталью Владимировну о русском языке в РУДН, о разнообразных формах его преподавания в этом престижном московском вузе, а также за пределами России по разработанным в университете методикам, которые могут быть адаптированы под любые национальности и особенности менталитета, в том числе и для венгерской аудитории.

Наталья Владимировна, что вы можете сказать о статусе русского языка и его преподавании в вашем университете?

Российский университет дружбы народов живет под лозунгом «Открой мир в одном университете!». И это не случайно. Сегодня в его стенах получают высшее образование по техническим, естественнонаучным, медицинским, экономическим и гуманитарным направлениям студенты из 157 стран мира. И именно русский язык позволяет не только получать профессию, но и находить друзей со всего света.

В феврале 2020 года Российский университет дружбы народов отмечает 60-летие. За историю своего существования университет приобрел заслуженную академическую репутацию в мире в области обучения русскому языку иностранных студентов. За эти годы созданы уникальные эффективные методики и разнообразные программы по русскому языку для различных этнических и возрастных контингентов учащихся, обеспечивающие стирание языковых и межкультурных барьеров.

Какие специальные программы разработаны для обучения русскому языку за пределами России?

Прежде всего хотелось бы сказать о системе дистанционного обучения университета, где можно найти онлайн-курсы, включающие в себя весь спектр форматов современного русского языка. Широко востребованы дистанционные программы вуза, адресованные преподавателям русского языка как иностранного. Данные программы ориентированы в том числе на повышение квалификации учителей школ дополнительного образования за рубежом. Отдельное внимание следует уделить программам по русскому языку для детей дошкольного и школьного возрастов, для которых методисты РУДН подготовили курсы, адаптированные под специфику обучения за пределами России и разработанные с учетом возрастных и культурных особенностей маленьких учеников. Кроме того, на сайте www.dpo.rudn.ru размещено более 50 дистанционных программ по 17 направлениям подготовки, в том числе на разных языках мира. Эти курсы доступны для всех и для каждого в любое время и в любой точке планеты.

Система дополнительного образования университета насчитывает более 2000 программ по всем направлениям профессиональной деятельности. Сайт www.dpo.rudn.ru, имеющий также англоязычную версию, откроет всем желающим возможность познакомиться с образовательными ресурсами университета и пройти обучение, в том числе и в дистанционном формате.

Совсем недавно и студенты Будапештского экономического университета побывали у вас на летних курсах, откуда вернулись с хорошими впечатлениями. Что вы можете сказать об этой форме обучения в вашем вузе?

Мы называем подобные курсы Летними школами. Такой формат изучения русского языка и одновременно культуры России дает участникам бесценный опыт коммуникации с носителями языка. Интенсивная двухнедельная культурно-образовательная программа повышает знания о языке, предоставляет возможность активной практики разговорной речи, совершенствует русский язык, обучает навыкам перевода, позволяет почувствовать ритм Москвы, ее уникальность и очарование. Проживание в современном кампусе университета, встреча и проводы участников школы в аэропорт, сопровождение преподавателями в течение всего дня - вот те немногие детали, которые дополнят представление о курсах русского языка в формате Летних школ. А встречи-знакомства и прощальные вечера уже стали традиционными атрибутами программы, где встречаются незнакомые люди, а расстаются друзья! Каждый день программы включают прогулки и экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Москвы, посещение музеев и картинных галерей. В результате каждый участник может почувствовать себя пусть на непродолжительное время - настоящим москвичом.

Какое впечатление осталось у венгерских студентов после посещения Москвы?

Вполне уместно здесь привести слова самих студентов Будапештского экономического университета, побывавших недавно на летних курсах РУДН:

«Москва - это большой, зеленый и красивый город. Мы были очень удивлены, когда увидели, какой он чистый. Мы посетили Измайловский парк, Коломенское, усадьбу Царицыно, парк Горького и ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства). Мы рады, что сходили на Красную площадь, съездили в Сергиев Посад и побывали в Третьяковской галерее. Обычно мы ездили на экскурсии на автобусе университета. Как вы знаете, в Москве почти всегда пробки, поэтому у нас было много времени фотографировать город из окон автобуса. В Измайловском парке мы были несколько раз, потому что там можно купить разные сувениры, договориться о цене, что немаловажно, попробовать медовуху».

Студенты из Венгрии выбирают, в основном, обучение по экономическим, филологическим и медицинским специальностям. Также большой популярностью пользуются курсы русского языка в формате Летней школы: интенсивные практические курсы русского языка, «Секреты перевода на русский язык» и другие. Уже стало доброй традицией, что на программу Летней школы факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН каждый год приезжает группа из Венгрии. И это не только студенты! Некоторые приезжают даже семьями! Есть программы даже для детской и подростковой аудиторий, например, «Русский язык - детям», «Уроки русского театра». Главное, что каждый участник программы получает индивидуальный подход и ощущение прогресса в своих знаниях и умениях говорить по-русски, внимательных преподавателей, которые окружают каждого профессиональной заботой и вниманием. Весь коллектив факультета работает на максимальный положительный эффект и вкладывает в этот процесс не только свой профессионализм, но и русскую душу, что позволяет достичь желаемых результатов в предельно короткие сроки.

Уважаемая Наталья Владимировна, благодарю вас за интересные ответы. Желаю вашему университету много хороших студентов и дальнейших плодотворных рабочих контактов с Венгрией, а также с другими странами.

Остается только сказать, что интересующиеся образовательными программами Летних школ могут обратиться по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или зайти на сайт Центра дополнительного образования факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин РУДН https://cdogorizont.ru/index.php/education.

Петер ВИЦАИ,

член Союза писателей Венгрии,

член Союза писателей Москвы