Празднуем День Победы всем миром!

Делегации со всего мира приглашены в Москву на празднование Дня Победы

9 и 10 мая 2020 года в Москве состоится торжественное празднование 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Более 80% населения всего Земного шара коснулась эта трагедия, свои герои есть у каждой страны. Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» и лично сопредседатель движения - народный артист СССР В.С. Лановой приглашает творческие делегации со всего мира принять участие в концертной программе большой Международной сцены «Бессмертного полка».