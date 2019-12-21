Суббота, 21 декабря 2019 09:12

Празднуем День Победы всем миром!

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Празднуем День Победы всем миром!

Делегации со всего мира приглашены в Москву на празднование Дня Победы

9 и 10 мая 2020 года в Москве состоится торжественное празднование 75-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Более 80% населения всего Земного шара коснулась эта трагедия, свои герои есть у каждой страны.  Общероссийское гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» и лично сопредседатель движения - народный артист СССР В.С. Лановой приглашает творческие делегации со всего мира принять участие в концертной программе большой Международной сцены «Бессмертного полка».


Заявку для участия в мероприятии необходимо заполнить на сайте празднуемвсеммиром.рф не позднее 15 февраля 2020 года. Прошедшим творческий отбор коллективам и исполнителям оплачиваются все дорожные и гостиничные расходы по пребыванию в Москве. Подробности читайте на сайте.
Мы убеждены, что народное творчество как нельзя лучше отражает пережитый человечеством трагический опыт и транслирует молодому поколению идеалы мира, добра и справедливости.
Отпразднуем День Победы всем миром!

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Nina Popova

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