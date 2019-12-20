Заслуженные награды

Наш постоянный колумнист венгерский литературовед, исследователь творчества Владимира Высоцкого, вице-президент Общества венгерско-российской культуры и дружбы (Венгрия) Петер ВИЦАИ совсем недавно стал лауреатом двух значимых международных премий. За двуязычную художественную книгу «Геннадий Норд, или Неизвестный Высоцкий», изданную в Будапеште в 2018 году, автору была присуждена престижная награда «Премия де Ришельё». Она носит имя знаменитого мецената, основателя города Одессы, поэтому и красочный диплом международного многоуровневого конкурса де Ришельё на имя Петера Вицаи был оформлен именно в этом городе в сентябре 2019 года.