Заслуженные награды

Наш постоянный колумнист венгерский литературовед, исследователь творчества Владимира Высоцкого, вице-президент Общества венгерско-российской культуры и дружбы (Венгрия) Петер ВИЦАИ совсем недавно стал лауреатом двух значимых международных премий. За двуязычную художественную книгу «Геннадий Норд, или Неизвестный Высоцкий», изданную в Будапеште в 2018 году, автору была присуждена престижная награда «Премия де Ришельё». Она носит имя знаменитого мецената, основателя города Одессы, поэтому и красочный диплом международного многоуровневого конкурса де Ришельё на имя Петера Вицаи был оформлен именно в этом городе в сентябре 2019 года.
Второй диплом был выдан исследователю летом 2019 года от имени Союза писателей Северной Америки (СПСА). Согласно решению СПСА, дипломом награждаются особо отличившиеся члены Союза по результатам творческой деятельности за несколько последних лет, без привязки к определенной дате.
Поздравляем Петера Вицаи с международным признанием его творчества и желаем дальнейшей плодотворной деятельности, в том числе на страницах нашего издания.
Нина ПОПОВА