Рубенс - лучший из лучших

Когда говорят о фламандской живописи XVII столетия, имя Рубенс, на самом деле, воспринимается как центр мироздания, звезда, вокруг которой вращаются остальные мастера: Антонис ван Дейк, Якоб Йорданс, Франс Снейдерс... Все они, безусловно, замечательно талантливы, их имена вписаны в Золотую книгу мирового искусства. И все же первый - это Рубенс! Ведь большинство известных фламандцев окончили его художественную школу - в то время самую лучшую в Европе. С произведениями гениального маэстро и его талантливых учеников сейчас можно познакомиться на выставке «Рубенс, Ван Дейк и золотой век фламандской живописи» в будапештском Музее изобразительных искусств на Площади Героев.



Питер Пауль Рубенс - приятное исключение в списке великих мастеров. Как правило, талантливейших художников признавали уже после их ухода с нашей бренной земли. Рубенс же был настоящим баловнем судьбы. Он родился в 1577 г. в немецком городе Зиген в семье фламандского адвоката. Отец умер почти сразу после его рождения, и мать вскоре с детьми переехала в Антверпен, где надеялась дать сыну приличное образование, чтобы он смог нормально устроиться в жизни без отцовской поддержки. Но мальчик так обожал рисовать, что его все же отдали учиться живописи. В 1600-м Рубенс получает статус «свободного художника» и отправляется путешествовать по Италии. Влиятельные герцоги Гонзаго, оценив редкий талант молодого живописца, приглашают его стать их придворным художником в Мантуе. По возвращении в Антверпен Рубенс занимает должность придворного художника эрцгерцога Альберта и инфанты Изабеллы. В отличие от многих придворных живописцев при европейских дворах, Питер Пауль Рубенс живет и творит абсолютно вольно, как он хочет, а не как ему диктуют венценосные заказчики. Он удачно женат, у него замечательная семья, роскошный дом, художественная школа. Рубенс еще и отличный дипломат, которого посылают с государственными поручениями в другие страны. Благодаря его дипломатической деятельности был подписан мир между Мадридом и Лондоном. А еще он был блестяще образован, говорил свободно на шести языках. И оставил нам более 3000 гениальных произведений. Когда Рубенс умер, перед гробом несли золотую корону в знак признания его заслуг.

Но вернемся к экспозиции. Обзор начинается с экскурса в картинках в историю Нидерландов. После затяжных войн за независимость страна была разделена на две части. Нас сегодня знакомят с искусством южной части, то есть с Фландрией (сейчас Бельгия). Графические и живописные работы иллюстрируют жизнь и время, в которое жил Рубенс и его ученики. Бюст Рубенса работы Георга Петеля. Лицо человека умного, тонкого, уверенного в себе и очень привлекательного.

В первом же выставочном зале рядом с жизнеописанием Питера Пауля Рубенса параллельно дана биография его лучшего ученика, которого многие историки искусств ставят в один ряд с учителем - Антонис ван Дейк. Вначале он подражал учителю и помогал ему в написании больших полотен, но очень скоро нашел свой абсолютно индивидуальный живописный язык. Ван Дейк оставил нам 900 работ, созданных за 20 лет творческой биографии. Ван Дейка считают основателем английской портретной живописи. Большую часть своей недолгой жизни (умер в 42 года) он прожил в Лондоне, где служил придворным художником короля Карла Первого, где был посвящен в рыцари. Женился на фрейлине королевы. То есть судьба не обделила и лучшего ученика Рубенса. Ван Дейк тоже был признан и любим поклонниками его изысканного искусства еще при жизни.

После короткого экскурса в жизненную историю двух гениев зрители попадают в мир произведений искусства, созданный ими и их современниками. У Рубенса необычная даже для нашего «вольного во всем» времени свобода живописи. Все произведения Рубенса сильные, страстные, жизнеутверждающие. Тонко прописанные детали и мощная техника исполнения. От его работ идет фантастический заряд оптимизма, причем неважно, на какую тему написана картина. Вот портрет маркизы Бригитты Спинолы (именно он выбран визитной карточкой настоящей выставки). Портрет парадный, светский. Но как-то не хочется к нему привязывать ярлык «салонный». Маркиза не просто невероятно хороша в своем парадном серебристом платье, молодая женщина удивительно одухотворенная, она полна жизни.

Портрет эрцгерцога Альберта на коне мало напоминает придворные варианты того времени. Необычный ракурс, живость, неожиданное композиционное решение. И Рубенса нужно обязательно смотреть в подлиннике, когда можно по-настоящему оценить прекрасную, сочную, сияющую живопись, теплый, как живое тело, колорит. А еще он совершенно не следует античным канонам. Он всегда пишет своих фламандских красавиц - пышных, широкобедрых, от которых идет импульс грандиозной любви к жизни. Вот традиционная тема «Три грации», только у Рубенса абсолютно иное решение, чем было принято в то время. И неважно, на какой сюжет написано его произведение - библейский ли, античный. Каждая картина Рубенса - гимн жизни земной, реальной. Почти везде на картинах Питера Пауля Рубенса идет борьба, бесконечное движение. Практически в каждой его работе звучит некий призыв к победе. Кого? Над кем или чем? Все равно. Главное - животворящее движение, без него ведь не мыслится ничего на нашей планете. Даже «Голова Медузы Горгоны» не живая и не мертвая, а ушедшая в соседнее измерение.

Антонис ван Дейк представлен в первую очередь портретами английской королевской семьи. А в центре портретной галереи высшего общества поместили его знаменитый эрмитажный автопортрет. Пожалуй, по изысканности и привлекательности мастер превосходит своих клиентов. Он на самом деле был очень красив, что и породило множество придуманных легенд о романах Ван Дейка.

Рядом с утонченным Ван Дейком произведения Якоба Йорданса кажутся слегка грубоватыми. Он добавил в свою сочную, как у Рубенса, живопись элемент мужицкой жизнерадостности. Во Фландрии же любили соленый юмор и простоту нравов! Это не светская живопись, а народная, такая, которая по своему характеру ближе к Брейгелю. Но рубенсовская школа видна сразу - это колорит, светящиеся краски.

Целый зал в экспозиции посвящен апофеозу земных щедрот - серия замечательных натюрмортов Франса Снейдерса из битой дичи, плодов, рыб... И снова чувство оптимизма, жизнелюбия охватывает любого, кто стоит перед этими огромными полотнами. Тоже гимн жизни земной.

Сто двадцать работ, сто двадцать шедевров из мировых музеев и частных собраний на выставке в Музее изобразительных искусств создают не только уникальную атмосферу, которая всегда сопутствует любой встрече с гениальным. Зритель получает еще и фантастический заряд оптимизма. Ведь у каждого произведения искусства, у каждой экспозиции есть свой характер, своя душа. И мы невольно проникаемся тем, о чем нам рассказывают через столетия великие мастера.

Екатерина ВЕРЕШ