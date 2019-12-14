Выбирайте лучшее!

За границей физиотерапевтическое лечение не пользуется такой популярностью, как в России, так что иностранных пациентов к нам привлекают новые неинвазивные методики, такие как вакуум-интерференсная терапия, электростатическая импульсная терапия, общая криотерапия (криосауна). Эти методы успешно применяются при заболеваниях связочного аппарата и опорно-двигательной системы, метаболических нарушениях.

В нашем Центре семь филиалов, расположенных в таких всемирно известных городах, как Кисловодск, Геленджик, Ессентуки, Железноводск. Санаторно-курортное лечение в этих здравницах всегда востребовано и нашими, и иностранными пациентами благодаря климату, хорошо развитой инфраструктуре и отлаженным механизмам работы.

Кроме лечения, мы проводим большую научную работу по изучению природных лечебных ресурсов.

Сегодня наш Центр располагает уникальным оборудованием для механотерапии, физиотерапии, бальнеолечения. У нас работают грамотные специалисты высокого профессионального уровня. Все перечисленное позволяет достигать поразительных результатов. В качестве примера приведу реабилитацию пациента из Казахстана, который поступил с травмой головного мозга. Он успешно прошел курс медицинской реабилитации и благодаря усилиям и профессионализму врачей Центра смог значительно улучшить двигательные и речевые функции.

Не лишним будет упомянуть и о таком нашем немаловажном преимуществе, как сравнительно низкая стоимость медицинских услуг. Это позволяет не только получить высококачественную помощь, но и прилично сэкономить. Приезжайте в Россию за здоровьем!

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