Выбираем праздничные и новогодние наряды с Инной ПАЧ

В чем встречать Новый год, чтобы понравиться Белой крысе? Сегодня мы обсудим, как собрать свой наряд, чтобы быть элегантной, стильной и современной на любом праздничном событии. На какие именно детали обращать внимание и каких ошибок стоит избегать? Составим исчерпывающий список вариантов для празднования любого торжества, а не только новогодних и рождественских встреч.

Взвесьте все за и против при выборе своего наряда в сетях масс-маркета. Вы же понимаете всю величину опасности встретить двойника? Если, конечно же, для вас это важно. Давайте учиться подходить к подбору одежды творчески, а не ходить по протоптанным дорожкам. В первую очередь продумаем, как бы мы хотели выглядеть. Выбираем акцентную вещь в комплекте. Это могут быть: одно лишь платье или смокинг, пиджак, брюки или юбка, а может быть, и просто акцентный топ.

В сам Новый год акцентных вещей может быть и две. Если все же ваш образ получается сдержанный и спокойный, то добавьте максимальное количество аксессуаров. Сегодня именно они решают многое в стильном образе. Пайетки, шелк, атлас, камни, бархат, кожа или эко-кожа - используйте умело такое сопровождение для придания шика вашему образу при встрече Нового года или Рождества. В эти волшебные дни можно всё!

Важно продумать и адаптировать свой праздничный наряд под то место, где вы будете праздновать. Таким образом вы выполните важное правило для создания любого образа, от повседневного до праздничного - это уместность. Именно уместность решает отправиться на торжество в платье в пол или все же остановить свой выбор на коктейльном платье или брючном костюме.

Не менее важно тщательно продумать свой образ при подготовке к корпоративной вечеринке. Какое странное сочетание «корпоративная вечеринка». Корпоратив - речь идет о работе, и лучше не забывать про это, но вечеринка все же праздник, торжество. В европейских странах чаще всего в приглашении указан дресс-код, вид одежды. В странах бывшего СНГ этот момент редко обговаривается заранее. Поэтому в непонятной ситуации рекомендую все же отталкиваться от слова «корпоратив» - работа и одеваться соответствующе. И это не про офисный строгий костюм. А про нарядно, но не вульгарно и без лишне оголенных частей тела.

Рассмотрим существующие варианты для празднования важных событий.

Костюм.

Сегодня костюм, а лучше смокинг, намного сексуальнее и ярче любого платья. Остановите свой выбор на современном фасоне и точно будете выделяться на вечеринке. Смешивайте пиджаки от смокингов с платьями и юбками. И бархатные брюки с футболками и кардиганами из пайеток, к примеру.

Пайетки.

Уже не первый год актуальны, и поэтому это отличный вариант. Конечно же, если они вам еще не надоели.

Крой обязательно должен быть простой и лаконичный. Пайетками могут быть расшиты как платья, так и юбки, а также топ или даже смокинг.

Помните правило, что в сам Новый год или Рождество акцентных вещей на вас может быть и две? Главное, не забыть про уместность.

Платье в пол.

Опять же если позволяет формат вечера. Или же в дресс-коде указан «вечер», или вы вдруг решили точно быть королевой бала, то обязательно красивое платье в пол. Будьте внимательны, платье никак не должно напоминать свадебное. Пусть оно будет нарядным, но достаточно сдержанным. Это и есть формула элегантности.

Коктейльное платье.

Когда ваша цель на вечер выглядеть женственно и нарядно. Выбирая платье на корпоративную вечеринку, будьте аккуратны с глубоким декольте и с очень короткими юбками одновременно. Пусть одна часть тела будет оголена, а не все сразу. Даже если вы очень гордитесь своей фигурой, не стоит это делать. Только представьте, когда сотрудники мужского пола вашей компании окажут вам двусмысленное внимание. А женщины-коллеги могут показать свою негативную реакцию. Вам это надо?

Черное платье.

Маленькое черное платье - на все случаи жизни. Но если вам точно нравится и идет черный цвет и он не подчеркивает возрастные изменения на лице. Либо же обращайте внимание на наличие неглубокого декольте. Вы же помните, что платья, в которых слишком много открытого тела, не подходят для корпоратива?

Кожа или эко-кожа.

Изделия сейчас в самом тренде, и сложно этим не воспользоваться. Важные условия при выборе кожаных вещей: лаконичность и простота кроя. Любое декорирование кожи кружевом, воланы, стразы, перья, молнии и шнуровка задают изделию вульгарный тон. Избегаем. Изделие из кожи само по себе акцентное и яркое. Учитываем это и в подборе аксессуаров к нему. Чем минималистичнее, тем лучше. Даже для ярких диско-вечеринок.

Неизбитые наряды.

Моя визитная карточка стилиста - это идти не протоптанным путем к выбору нарядов для моих клиенток. Поэтому они оказываются в центре внимания на любом торжественном мероприятии в платьях-смокингах, пиджаках-смокингах, в брюках в пайетках или же самые смелые - в jumpsuits - в комбинезонах и даже в бомберах.

Собираясь на праздник, не забудьте про хороший макияж и укладку, подходящие по стилю к вашему образу. Вы уже знаете, в чем проведете праздничные дни?

Будьте стильными и счастливыми.

С Рождеством и Новым годом вас!



Инна Пач

INNA PACH,

стилист и колумнист

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