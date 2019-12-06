Пятница, 06 декабря 2019 04:52

ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ

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ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ

 

Среда, 11 декабря 2019 г., 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Аркадий Володось, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Ф. Лист: 123-й Сонет Петрарки, Траурная гондола № 2, Легенда ля мажор - Святой Франциск Ассизский Проповедует птицам, Баллада си минор ***
Шуман: Bunte Blätter, соч. 99 - Marsch, Abendmusik, Шуман: Юмореска си мажор, соч. 20

Вторник, 14 января 2020 г., 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Александр Гаврилюк, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Моцарт: Рондо ре мажор, К. 485, Брамс: Рапсодия соль минор, соч. 79, Интермеццо си минор, соч. 117/2, Интермеццо до диез минор, соч. 117/3, Ф. Лист: Этюд Паганини минор, Сен-Санс - Горовиц: Пляска смерти ***, Мусоргский: Картинки с выставки

Суббота, 1 февраля 2020 г., 19:30 - Большой зал Музыкальной академии
Алиса Сара Отт (Alice Sara Ott), фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Дебюсси: Бергамасcкая Сюита, Сказание, Сати: Gnossienne №1, Gymnopedie №1, Gnossienne №3, Шопен: Ноктюрн си минор, соч. 9/1, Ноктюрн ми мажор, соч. 9/2, Баллада соль минор, соч. 23 №1

11 марта 2020 г., 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Алексей Володин, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Гайдн: Соната ми диез мажор, вар. XVI: 49, Бетховен: Соната ми мажор, соч. 31 №3 ***, Шопен: Полонез до диез минор, соч. 26/1, Ноктюрн фа диез мажор, соч. 15/2,
Баркарола, op. 60, Этюд 4, Скерцо си минор, соч. 31

Воскресенье, 3 мая 2020 г. 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Григорий Соколов, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»

http://www.jakobikoncert.hu

Прочитано 685 раз Последнее изменение Пятница, 06 декабря 2019 05:06
Опубликовано в Статья
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Nina Popova

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