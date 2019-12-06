ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ

Вторник, 14 января 2020 г., 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Александр Гаврилюк, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Моцарт: Рондо ре мажор, К. 485, Брамс: Рапсодия соль минор, соч. 79, Интермеццо си минор, соч. 117/2, Интермеццо до диез минор, соч. 117/3, Ф. Лист: Этюд Паганини минор, Сен-Санс - Горовиц: Пляска смерти ***, Мусоргский: Картинки с выставки
Суббота, 1 февраля 2020 г., 19:30 - Большой зал Музыкальной академии
Алиса Сара Отт (Alice Sara Ott), фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Дебюсси: Бергамасcкая Сюита, Сказание, Сати: Gnossienne №1, Gymnopedie №1, Gnossienne №3, Шопен: Ноктюрн си минор, соч. 9/1, Ноктюрн ми мажор, соч. 9/2, Баллада соль минор, соч. 23 №1
11 марта 2020 г., 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Алексей Володин, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»
Гайдн: Соната ми диез мажор, вар. XVI: 49, Бетховен: Соната ми мажор, соч. 31 №3 ***, Шопен: Полонез до диез минор, соч. 26/1, Ноктюрн фа диез мажор, соч. 15/2,
Баркарола, op. 60, Этюд 4, Скерцо си минор, соч. 31
Воскресенье, 3 мая 2020 г. 19:30 - Дворец искусств (Müpa), Национальный концертный зал им. Белы Бартока
Григорий Соколов, фортепианный вечер - «Концерты MVM - Фортепиано»