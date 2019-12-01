Декабрь: подводим итоги и строим планы

Последний месяц года знаменит переходом Юпитера 3 декабря в знак Козерога, к эпохальному соседству с Плутоном и Сатурном. Конечно, соединение, которое происходит каждые 20 лет, а именно само соединение Юпитера с Сатурном, мы увидим только в 20-м году (согласно астрологическим воззрениям 20-летняя периодичность Великого соединения Юпитера и Сатурна вызывает смену правителей на троне, восстания, государственные кризисы и тому подобное). Но веяние этого соединения почувствуется уже в декабре. Юпитер в Козероге находится в так называемом «падении» и ему будет тесновато в мире Козерога, где царят индивидуализм, жесткость, подавление инакомыслия, стремление всех объединить в единую систему с диктатом. Козерог - это вертикаль власти, и ключевое слово Козерога: «я использую», тут наблюдается обостренное чувство времени, четкость и последовательность, дисциплинарность.

Декабрь, несмотря на оптимистичное стрельцовское Солнце, окрашивается в черно-белые тона Скорпиона и Козерога, то есть политическая картина мира напряжена и связана с представителями власти, однако кроме Юпитера в Козероге происходят перемещения мелких планет.

10 декабря Меркурий меняет знак зодиака и переходит в Стрелец, а Меркурий в Стрельце всегда заманчив предложениями поездок, контактов с иностранцами и стремлением расширить горизонты.

12-го в 5:13 по Гринвичу произойдет последнее в этом году полнолуние, Луна транзитом проходит по Близнецам, оппозиционируя Меркурию и Солнцу, вполне взрывоопасный период, когда словесные дебаты ни к чему хорошему не приведут.

13-14-го Луна транзитом идет по Раку, тут она очень ранима, и если учесть, что в эти дни она попадает под огонь Юпитера, Сатурна, Плутона, то людям обидчивым придется искать комфорта в одиночестве и подальше от общества. Радует то, что у Луны быстрый цикл, и уже 15-17-го она попадает в мощный знак Льва и получает поддерживающий аспект от стрельцовского Солнца, это время полное искренней радости и удовольствия.

17-18-го Луна заходит в Деву и создает триумвират с Ураном в Тельце и скоплением планет в Козероге - удачный период для сделок, деловых контактов, Уран - это удивление и сюрприз, значит, в эти дни кто-то может нас удивить.

21 декабря Венера покидает чопорный знак Козерога и входит в Водолей, где ее желания совершать чудеса и куролесить вполне могут сбыться. Отношения между мужчинами и женщинами станут более дружелюбными и основанными на понимании и свободе, тем не менее Марс из Скорпиона хоть и не имеет четкого напряженного аспекта, требует страсти и резок в высказываниях, так что энергия любви в декабре не очень гармонична.

22-23-го Луна проходит через Скорпион, соединяясь с Марсом, не очень обещающе выглядит такое соединение, но если захотеть, то потенциал Марса можно будет направить в созидательный домашний труд (уборка перед Рождеством).

23 декабря Солнце переходит в серьезный знак Козерога, который напоминает сказку «Теремок», уж кого там в Козероге только нет, ну вот и солнышко решило дополнить «картину маслом». Солнце в Козероге создает позитивный аспект с Ураном в Тельце, значит, услышим что-то новое и необычное, например, открытие нового тоннеля под океаном...

26 декабря в 5:14 по Гринвичу в 5-м градусе Козерога Солнце, Луна, Юпитер и Южный узел сольются в одно и создадут эффект, название которому - «кольцеобразное солнечное затмение», оно станет 46-м затмением 132-го Сароса. Лучший вид на затмение откроется с экваториальных и тропических широт Северного полушария. Как обычно, на затмения отреагируют Львы и Овны, а также Раки и Козероги. У кого есть планеты в 5-м градусе Козерога, также будут вовлечены в судьбоносные факторы.

Затмения - это всегда зачистка кадров, активизация вирусов и повышенная аварийность. Солнце - это сердце, и когда происходят затмения, нужно беречь как зеницу ока этот ответственный орган. Силу затмения люди начинают ощущать за две недели и после, поэтому, встречая Новый год, помните, что вы в ауре затмения, и праздник встречайте без излишеств и сумасшествия.

31 декабря Луна будет находиться в волшебном знаке Рыб в соединении с кудесником Нептуном, который в состоянии подарить миру очарование, пророческие видения, милосердие, любовь и откровения. Помним о присутствии Лилит в Рыбах, а это всегда демонический соблазн и разочарования.

ОВЕН

До 23 декабря возможны путешествия и контакты с иностранцами, но следует учесть движение управляющей планеты Овна - Марса, он находится в зоне риска, поэтому Овнам следует быть осторожными. Стоит помнить, что Овны - люди огненной природы и импульсивны, а в декабре 26-го произойдет солнечное затмение, аура которого начинает работать за две недели, поэтому все крупные дела лучше провести в начале месяца.

ТЕЛЕЦ

Планета войны Марс бороздит межличностные отношения, некоторым Тельцам предстоят суды и выяснения отношений, также решаются важные вопросы финансирования партнерами или государственными органами (банковские ссуды, завещания). Дела, связанные с дальними странами/путешествиями, занимают львиную долю внимания Тельцов, возможно, некоторые Тельцы думают о переезде/эмиграции.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы проявляют живой интерес к деньгам партнеров, поскольку есть предпосылки получить хорошую сумму или крупный подарок. До 23 декабря много времени уходит на различные презентации и публичные мероприятия. Солнечное затмение 26-го пройдет по зоне риска Близнецов, поэтому лучше сфокусировать внимание на собственном благополучии и не рисковать. Венера издалека шлет прекрасные романтические послания со второй половины месяца.

РАК

Поскольку в зоне партнеров и публики происходит парад планет, интерес к рачьим персонам очень возрастет: возможны публичные выступления, различные мероприятия. У некоторых Раков любовно-семейная жизнь штормит уже давно, но в декабре (солнечное затмение в зоне партнеров) может быть обострение или финальный аккорд/развод, зона детей и творчества также напряжена, но с детьми Раки договорятся. В декабре у Раков период уборки, профилактических осмотров.

ЛЕВ

Солнце освещает тему любви и творчества, однако скопление планет в зоне рутинной работы и здоровья может указывать на проблемы со здоровьем. Следует помнить, что солнечное затмение несет в себе активизацию вирусов и болезней сердечно-сосудистой системы. Но не все так грустно, Юпитер с Венерой в зоне здоровья могут также предложить судьбоносные решения по расширению служебных полномочий Львов и выбор правильного лечения.

ДЕВА

С переходом Юпитера и Венеры в начале декабря в знак Козерога (зона любви и детей) создается благоприятный тригон к солнышкам августовских Дев. Марс будет находиться в зоне документов и коротких поездок, и в это время может возникнуть какое-то напряжение или активность. Собственный дом и дела домочадцев станут главным приоритетом в декабре. Предприимчивые Девы подведут итоги года и наметят график на предстоящий период.

ВЕСЫ

До 21-го управляющая планета Весов Венера находится в зоне недвижимости, то есть ожидаются какие-то приобретения предметов искусства или декора в собственное жилье, а может даже и покупка жилья. Образ молодой красивой девушки также появится в доме Весов. До 23-го вполне вероятны контакты с родней, сестрами/братьями, соседи могут оказать помощь, а также обилие телефонных разговоров и документов. Финансовые траты продолжаются, но и заработки идут активно.

СКОРПИОН

Финансовое время для Скорпионов хотя и непростое, поскольку Марс «дарит» им повышенную реактивность и раздражительность, но финансовое чутье у Скорпионов отличное, и декабрь станет месяцем, когда денежная удача повернется к ним лицом. Спешите делать ставки, подписывать контракты, заключать сделки. В декабре женщинам-Скорпионам дарят много внимания, возможна любовная переписка и путешествие с сердечным другом.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то что планета удачи Юпитер уходит из их знака, она начинает работать на Стрельцов как финансовый успех, в декабре также и Венера до 21-го находится в секторе финансов. Наличие двух хороших планет - показатель подарков и доходов в декабре. Меркурий, проходя по Стрельцу, вносит много ажиотажа и повышенный интерес к происходящему. Возможны покупки предметов искусства или декорирование собственного дома.

КОЗЕРОГ

До 23 декабря есть ощущение усталости, хорошо бы отдохнуть и проанализировать ситуацию. Тем не менее с 3 декабря в знак Козерога заходит на целый год планета удачи Юпитер, она вполне легко и непринужденно может подарить одиноким Козерогам брак, новый виток в карьере или возможности в бизнесе. Стоит помнить, что 26 декабря последнее солнечное затмение именно в Козероге, поэтому не стоит форсировать события и пройти затмение без потрясений.

ВОДОЛЕЙ

Возможно, начальники потребуют большего профессионализма от Водолеев, но светило в декабре предлагает им провести время с друзьями, а друзья для Водолеев - это глоток свежего воздуха. С 21 декабря Венера входит в их знак, одаривая шармом и симпатией окружающих, все вокруг будут дарить им положительные эмоции. Однако с 23 декабря есть смысл немного отдохнуть от суеты и подготовиться к встрече Нового года.

РЫБЫ

Время профессионального роста, но за ширмой трудовой деятельности у Рыб, как всегда, идут глубинные процессы: на сей раз это любовь, способная привести в движение даже звезды и светила. Рыбки будут купаться в лучах счастья. С 23 декабря и Солнце подключится к зоне друзей и даримой любви, и новогодняя ночь с транзитной Луной в Рыбах внесет много волшебства - кому-то милых сюрпризов, кому-то судьбоносных поворотов.