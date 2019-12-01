Декабрьский номер Российского Курьера

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ГАЗЕТА ПУТЕВОДИТЕЛЬ Архив Архив КАТАЛОГ



Архив каталогов РЕКЛАМА РК НА FACEBOOK Без IFRAME ВИДЕО

Видеоархив Российского Курьера БУДАПЕШТ ТОП-10 1. Прогулка по Площади героев

2. Прокатитесь на Подземке

3. Выпейте ароматный капучино на берегу Дуная

4. Поставьте свечку в Базилике Святого Иштвана

5. Полюбуйтесь величественным Парламентом

6. Проходя по Цепному мосту, бросьте монетку в Дунай

7. Поднимитесь на фуникулёре в Будайскую крепость

8. Пообедайте в Рыбацком бастионе

9. Омойте свое бренное тело в термальных водах

10. Посмотреть на вечерний город с горы Геллерт