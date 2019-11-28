Russian ICT Day

Венгерское Экспортное Агентство ("HEPA" ) и "LC Europe Kft." , входящие в "Консист Бизнес Групп" любезно пригласили наше издание "Российский курьер" поучаствовать в данном мероприятии и осветить его.

Основная тема : сотрудничество России и Венгрии, взаимопонимание, обмен ресурсами, тренды и технологии, национальные ноу - хау.

Хабаровский край представил Павел Дегтярев, заместитель ИТ-директора Дальневосточной Генерирующей Компании (входит в группу РусГидро). Он рассказал про тепловую энергетику в России, её особенности (в рамках холодного климата и экстремальных условий), которая делится на 7 энергетических зон. Об управление тепловыми активами, искусственном интеллекте на службе человечеству, новых технологиях. Павел Дрейгер ИТ-директор РусАгро (агропромышленный комплекс РФ) также представлял Россию в Венгрии, презентовал нашу страну на английском языке, так как это был основной язык коммуникаций.

Российские участники конференции представили новые разработки Министерства энергетики РФ и пригласили международных партнёров в Россию для эффективного обмена опытом.

Выступали: Владимир Егоров, директор проекта TURBO и Жолт Ильжа, директор Les Ildzsas Zrt.(венгерская сторона), представляющие эту российскую разработку в Венгрии.

TURBO - это платформа приложений для поколения Z, программа управления для бизнеса (аналог программы 1С), разработанная в России в рамках санкций и импортозамещения.

Впервые данная управленческая разработка представлена в Европе, первым городом для презентации оказался Будапешт.

Мероприятие вёл Евгений Огуречников, директор LC Europe Kft., он представил участников конференции и подвёл итоги международного сотрудничества за 2019 год.

Мы рады информировать наших читателей об интересных событиях, проходящих в рамках дружбы и сотрудничества наших стран России и Венгрии. Спасибо что вы с нами, ваш Российский Курьер.

Анжелика Петрищева