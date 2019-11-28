Retikül - настоящий хунгарикум

В 10 шагах от главной площади Сентендре находится настоящий кладезь для любителей качественных кожаных изделий, в основном сумок и перчаток. Такого большого выбора женских и мужских перчаток вы, пожалуй, в Венгрии больше нигде не найдете. Ни в плане расцветок, ни в плане выбора кожи, различных подкладок и размеров. Очаровательная русскоговорящая продавщица Карина - профессионал своего дела, сразу определяет точный размер вашей руки и помогает советом, как сделать правильный выбор, потому что, признаюсь, в магазине можно провести полдня. Раз уж вы приехали в Сентендре, кроме дегустации лангоша, марципана и знакомства с достопримечательностями, обязательно зайдите в магазин Retikül, откуда вы гарантированно не уйдете с пустыми руками... Мы попросили владельца магазина Петера и его помощницу Карину рассказать о венгерских перчатках.

В преддверии новогодних праздников многие покупают в подарок перчатки своим близким. Скажите, на что важно обращать внимание при покупке кожаных перчаток?

Во-первых, на хороших, качественных венгерских перчатках обязательно есть ярлычок с указанием - где, в каком городе, кем произведены перчатки, и, конечно состав материала перчаток - кожа и материал подкладки. Производитель хороших перчаток отвечает за свое качество и, естественно, пришивает этикеточку. Во-вторых, хорошие перчатки шьют из одной пластины, то есть вы найдете всего один шов вдоль перчатки, а не два. Многие перчатки шьют из 2 пластин, то есть это говорит уже не об очень хорошем качестве. Плюс надо обращать внимание на сами швы, чтобы все пальчики были прошиты еще и снаружи. По такой технологии, как у нас в Венгрии, уже практически нигде в мире не шьют. Для сравнения, даже в Италии перчатки снаружи не прошивают, выворачивают и все. Венгерская технология очень трудоемкая, над одной парой перчаток трудятся 8 человек, если перчатки с подкладкой. Перчатки без подкладки делают 7 человек, потому что подкладку готовит отдельный мастер. Вот самые важные критерии.

В чем еще преимущество ваших перчаток?

У нас огромный выбор цветов и моделей. В основном мы предлагаем классические модели, но ассортимент постоянно увеличиваем, мы работаем над тем, чтобы было еще больше экстравагантных моделей. Кроме большого разнообразия цветов и моделей у наших перчаток разные подкладки. Есть перчатки без подкладок, а есть перчатки на подкладке из стопроцентного шелка. Шелк является натуральным пилингом, в них ваши руки останутся всегда красивыми и ухоженными. Но такие перчатки подойдут только на начало осени или конец весны. Потом идет 100% кашемир, это подходит для венгерской зимы. Также мы делаем подкладки из меха - кролика или овчины, для более холодных зим. Для нас самое важное - качество. Перчатки, купленные у нас, будут и через 5-7 лет выглядеть как новые, если, конечно, не сушить их на батарее и не стирать.

Расскажите, существуют ли перчатки люкс, как, например, роллс-ройс среди машин?

Есть такие, это перчатки из кожи дикого водного кабанчика пекари, который водится в Южной Америке, в Перу. На него охотятся раз в году, и пригодны только молодые, годовалые особи. Фактура кожи уникальна потому, что вся в дырочку по росту щетинок по всему периметру кожи, за счет чего кожа дышит, и между рукой и перчаткой образуется воздушная подушка. То есть холод не проходит, тепло не выходит, не образуется конденсата, за счет чего держится ровное тепло. Перчатки не промокают абсолютно, так как кабанчик водяной. В них очень уютно. Шьются модели только вручную швами наружу, так как кожа толще, чем лайка. Мы делаем уникальные перчатки каждого размера как минимум по 10 оттенков - от черного до желтого. Несколько оттенков коричневого, синие, то есть мы можем удовлетворить абсолютно любой покупательский спрос и вкус.

Русские женщины известны экстравагантностью, что вы можете предложить требовательным покупателям?

Уникальные перчатки из кожи питона. Если перчатки из пекари эксклюзивные, теплые и выдерживают очень низкую температуру, то кожа питона хороша как раз для элегантности. Они тоже теплые, внутри с кашемиром, но рассчитаны на теплую зиму. Цвета перчаток из питона варьируются от натуральных и одноцветных до комбинированных - красных с черным, белых с черным, синих с коричневым. Это, конечно, перчатки на любителя, если из пекари покупают ради тепла, то из питона - для престижа, покрасоваться.

Еще у нас также есть перчатки с манжетками, внутри их кашемир, снаружи отделанные кроликом. К праздникам появятся перчатки с кристаллами Сваровски, также с узорами для изысканных дам, кому классика уже неинтересна. Будут перчатки с ручной вышивкой, с разными узорами, с гусарскими мотивами. Эти перчатки нам готовит мануфактура «Карма», которая шьет для таких голливудских звезд, как Райан Гослинг, Кэти Перри, Мадонна.

Есть перчатки для автомобилистов, которые, впрочем, носят и просто, не только для автомобиля, это перчатки без пальчиков разнообразных цветов. Есть с дырочками для косточек и без них, размеры разные, цвета разнообразные. Есть модели длинных перчаток по локоть с кашемировой подкладкой разных цветов. Как говорят любители перчаток - от нас без покупки не уйти!

Что вы предлагаете мужчинам?

Начиная от автоперчаток до классических из лайки, пекари, оленя разных цветов, без подкладки и с подкладками из шелка, кашемира, овчины. Есть со швами наружу из лайки, есть модель «Джеймс Бонд» с кнопочкой. В фильмах о Джеймсе Бонде вы наверняка замечали, как элегантно он расстегивает и снимает перчатки. Мужчин мы уважаем - для них выбор тоже большой.

Как ухаживать за перчатками?

Хороший вопрос! Очень важен правильный уход. Если промокли, не класть на батарею, не вешать, а положить на ткань или полотенце и сушить, переворачивая. Если светлые перчатки запачкаются, их можно аккуратно почистить ластиком - не тереть, а в одну сторону легко стирать. Подкладку можно протереть тряпочкой, смоченной в теплом мыльном растворе.

Что чаще всего покупают русские посетители?

Русские любят яркие цвета. У нас от черного, коричневого до синего оттенков как минимум десять. Есть цвета аквамарин, голубые, лиловые, все оттенки бежевого, зеленые от темного до болотного, красные от Феррари до спелой вишни, оранжевые, розовые, желтые...

Похоже, без новогоднего подарка наши любимые не останутся! Главное - правильно сделать свой выбор. Спасибо за обстоятельный разговор! Напомните ваш адрес и контакты.

Retikül Hungary

2000 Szentendre, Bogdányi út 5.

Телефон: +36 70 367 6326

https://retikulhungary.hu